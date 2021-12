Lebensraum für Wiedehopf und Zauneidechse im Kyffhäuserkreis

Der ehemalige Gemeindeanger von Badra und die zugehörige Streuobstwiese werden vom landschaftspflegeverband in den kommenden Monaten rekultiviert.

Kyffhäuserkreis. Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser bemüht sich um den Erhalt von Streuobstwiesen. Drei Projekte sind im Landkreis geplant.

Schafe fehlen, und so drohen Streuobstwiesen auch im Kyffhäuserkreis verloren zu gehen. „Mittlerweile sind sie selten geworden und stehen auf der Roten Liste der Biotoptypen Thüringens“, berichtet Silke Staubitz, Projektmitarbeiterin im Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser.

Gleich in drei Projekten werde sich der Verband in den kommenden Wintermonaten gemeinsam mit Gemeinden Streuobstwiesen im Kyffhäuserkreis pflegen, um die wertvollen Lebensräume zu erhalten, teilt Silke Staubitz mit.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nicht bewirtschaftete Fläche ist verbuscht

Im Ortsteil Badra der Gemeinde Kyffhäuserland, wo auf den Streuobstwiesen noch Zauneidechse, Wendehals und Hornisse zu finden seien, sollen nach Auskunft von Silke Staubitz zwei Maßnahmen organisiert werden, gefördert durch das Nalap-Programm zur Natur- und Landschaftspflege. Ein Projekt habe die Gemeinde beantragt. Hierbei sollen der ehemalige Gemeindeanger von Badra rekultiviert und die dazugehörige Streuobstwiese wiederhergestellt werden. Die Fläche sei seit Längerem nicht bewirtschaftet worden. Dadurch kam es zu einer sukzessiven Verbuschung, und es konnten sich Neophyten wie Robinien und Gartengehölze ansiedeln, beschreibt Staubitz die Aufgabe. Auch die Obstgehölze befänden sich in keinem guten Zustand. Die Streuobstwiese soll gemäht, entbuscht, Neophyten und Gartengehölze sollen entnommen und die Obstbäume beschnitten werden.

Obstbäume müssen beschnitten werden

Das zweite Projekt wurde durch den Eigentümer, die Kyffhäuser Landgut GmbH Bendeleben-Badra, beantragt. Bei zwei, seit längerer Zeit nicht bewirtschafteten Streuobstbeständen am Loh und am Eichenbiel sei geplant, den Unterwuchs zu entfernen und an den Gehölzen einen Erhaltungs- und Erziehungsschnitt vorzunehmen. Südwestlich des Eichenbiels befinde sich zudem ein Biotop aus einem Streuobstbestand und „mesophilem“ Grünland mit vielen Kräutern. Hier seien die Entbuschung mit Regenerationsmahd sowie die Pflege der Obstgehölze geplant.

Seltene Arten sind entdeckt worden

Ein weiteres Projekt ist südlich von Reinsdorf vorgesehen. Hier gebe es einen etwa 70 Jahre alten Obstbaumbestand. Seltene Arten wie die streng geschützte Schlingnatter und der Neuntöter sind laut Staubitz hier entdeckt worden. Die Gehölze seien allerdings überaltert, zum Teil abgestorben, wodurch der Streuobstwiesencharakter verloren zu gehen drohe.

Die Büsche auf den Flächen sollen auch hier entfernt und die Obstgehölze beschnitten werden. Bei der Pflege werde auf die Erhaltung von Höhlen und Spalten geachtet, in denen Fledermäuse und Vögel Brut- und Wohnstätten finden können. Das dabei anfallende Schnittgut wird ebenfalls noch genutzt, um Totholzhaufen anzulegen. Diese können Habitate für eine Vielzahl von Tierarten werden. In Bestandslücken werden regionale Obstsorten gepflanzt.