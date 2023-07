Lebensretter üben knapp 700 Meter unter Tage im Sondershäuser Erlebnisbergwerk

Sondershausen. Landesüberprüfung der DRK-Bereitschaften findet am 2. September im Sondershäuser Erlebnisbergwerk statt.

Die Kreisstadt ist in diesem Jahr Austragungsort der Landesüberprüfung der Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes. „Das Besondere daran ist, dass sie unter Tage stattfindet“, erklärt Sven Oesterheld vom ausrichtenden DRK-Kyffhäuserkreisverband. Derartiges habe es seines Wissens noch nie gegeben, fügt er noch an. Am Samstag, dem 2. September, sind insgesamt elf Mannschaften mit jeweils sechs DRK-Mitgliedern im Erlebnisbergwerk, um an verschiedenen Station ihre Kenntnisse in der Theorie und Praxis unter Beweis zu stellen. Neben Teams unter anderem aus Erfurt, Schmalkalden und dem Eichsfeld gehen auch drei aus dem Kyffhäuserkreis an den Start. Bezüglich der Anzahl sei man zufrieden, „das ist ein guter Schnitt“, so Oesterheld.

Idee für Unter-Tage-Prüfung gibt es bereits seit vier Jahren

Die Idee dazu hatte der Kyffhäuserkreisverband bereits vor etwas mehr als vier Jahren, als man auf der Suche nach einem besonderen Ort mit speziellen Gegebenheiten war. Die Corona-Pandemie machte der Realisierung allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Landesüberprüfung – sie findet alle zwei Jahre in Thüringen statt, im Wechsel mit Sachsen – sollte ursprünglich 2023 im benachbarten Bundesland stattfinden. Aufgrund dessen Absage habe man sich dazu entschlossen, die Idee bereits in diesem Jahr umzusetzen.

Ende vergangenen Jahres habe man bei der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (GSES) angefragt, ob eine derartige Leistungsüberprüfung im Erlebnisbergwerk stattfinden könne. „Sie fanden die Idee toll“, so Oesterheld. Auch lobte er in diesem Zusammenhang die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit dem Bergbauunternehmen bei den Vorbereitungen. Es folgten mehrere Gespräche und bereits zweimal habe das Organisationsteam daraufhin die Gegebenheiten in knapp 700 Metern unter Tage in Augenschein genommen, um die Ideen zu konkretisieren.

Über den Brügmanschacht in Sondershausen geht es am 2. September zum Schauplatz der Landesüberprüfung. Foto: Christoph Vogel

„Wir haben schon immer mit dem DRK-Kyffhäuserkreisverband zusammengearbeitet, allein aufgrund unserer Grubenwehr“, sagt GSES-Geschäftsführer Johann-Christian Schmiereck. Die sei der Sicherungsdienst für die Bergbauunternehmen des Südharzes. Da auch das DRK für Hilfeleistungen und Sicherheit stehe, „ist es uns eine Herzensangelegenheit, die Landesüberprüfung zu unterstützen“, betonte Schmiereck.

An elf Stationen wird Wissen zur Ersten Hilfe unter Beweis gestellt

Diese in knapp 700 Meter unter Tage auszutragen, „bedeutet einen wahnsinnig großen logistischen Aufwand“, gibt Sven Oesterheld zu bedenken. Und das sowohl für den Kyffhäuserkreisverband, als auch die GSES. So müsse die Ein- und Ausfahrt der teilnehmenden Mannschaften, Schiedsrichter, Helfer und Gäste koordiniert werden. Gleiches gelte für Material und Ausrüstung die für die Leistungsüberprüfung benötigt werden. Zudem müsse man die Versorgung aller Beteiligten absichern.

Ziel des Leistungstests sei einerseits die Überprüfung des Ausbildungsstands. Zum anderen solle der Tag für die Teilnehmer in Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einem besonderen Erlebnis werden. Zudem sei es für die Kreis- und Landesverbände der Höhepunkt eines Ausbildungsjahres. Auf die Teilnehmer warten elf Stationen, an denen theoretisches Wissen rund um das Thema Erste Hilfe, Technik und Sicherheit, Betreuung, Verpflegung und Unterbringung bei Schadenslagen abgefragt sowie praktische Fähigkeiten abverlangt werden. Diese sind im Erlebnisbergwerk verteilt auf einer Strecke von insgesamt rund drei Kilometern, informierte Oesterheld. Geplant ist, verschiedene Unfall- und Erkrankungszenarien zu simulieren. Um diese so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, könne man auf die Unterstützung ausgebildeter Notfalldarsteller zurückgreifen, so Oesterheld weiter. Erschwerend hinzu kämen bei allen Stationen die Licht- und Temperaturverhältnisse im Bergwerk. Eine davon befinde sich zum Beispiel im Großgerätemuseum.

Die teilnehmenden Mannschaften reisen bereits tags zuvor an, da vor dem Wettbewerb eine Einweisung und Sicherheitsbelehrung nötig ist. Untergebracht würden sie im Ferienpark Feuerkuppe, erzählt Oesterheld. Für ihn und alle Beteiligten sei die bevorstehende Leistungsüberprüfung auf jeden Fall eine Herausforderung im positiven Sinne und verspricht eine interessante Erfahrung zu werden, da dies noch niemand an dem speziellen Ort probiert habe.