Lebenswelt Nordthüringen wird erforscht

Kyffhäuserkreis. Das Regionalmanagent startet eine Online-Umfrage zu Lebensumständen und Arbeitsbedingungen in Nordthüringen.

Wie Menschen ihr Arbeits- und Lebensumfeld im ländlichen Raum wahrnehmen, wollen das Regionalmanagement Nordthüringen und Partner in sechs Regionen in ganz Deutschland mit einer Befragung im Internet herausfinden. „Warum leben die Menschen genau hier? Was wären Alternativen? Wie hat sich die Arbeit durch Corona verändert? Solche und viele weitere Fragen sollen uns helfen, die Wahrnehmung der ländlichen Räume noch besser zu verstehen und darzustellen“, erklärt Dörte Suberg, Projektleiterin des Regionalmanagements Nordthüringen.

Dabei könnten auch die Bürger aus dem Kyffhäuserkreis besonders gut mithelfen, wenn sich möglichst viele an der Umfrage beteiligen. Diese findet im Rahmen des Bundesforschungsprojektes „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ bis zum 26. März statt.

Die anonyme Umfrage im Internet: www.starke-regionen.deoder: https://sprint-umfrage.limequery.com/853466?lang=de