Leere Gläser

Kyffhäuserkreis. Christoph Vogel über eine mickrige Erdbeerernte.

In den vergangenen Jahren ist die Ernte im Kleingarten immer sehr üppig ausgefallen. So gut, dass ich einen großen Teil an Familie und Freunde abgeben konnte. Bei manchem Gemüse, wie etwa Zucchini, ist das auch nach wie vor so. Die bekomme ich gar nicht alle verarbeitet beziehungsweise verzehrt. Bei den Erdbeeren, die ich sehr gern esse, sieht es dieses Jahr erstmals nicht so rosig aus.

Einmal davon abgesehen, dass in dieser Gartensaison ein paar Pflanzen weniger auf den Beeten stehen, als sonst üblich, habe ich von den süßen, roten Früchten nicht allzu viele ernten können. Sie haben nur eben so gereicht, um sich zumindest ein paar Mal satt essen zu können.

Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Trockenheit? Die falsche Sorte? Dabei greife ich eigentlich von Anfang an auf die gleiche zurück – bislang mit Erfolg.

Leckere Erdbeermarmelade, von der ich gewöhnlich um die 40 Gläschen eingekocht habe, ist allerdings Fehlanzeige. Gelierzucker und Amaretto bleiben also unberührt. Fest steht deshalb, dass im Herbst wieder bedeutend mehr Erdbeerpflanzen in die Erde kommen.