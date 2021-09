Michael Oeser von der IT-Abteilung in der Kreisverwaltung (links) führt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Franka Hitzing, Referentin vom Schulamt Nordhausen, Ingo Woythe, dem Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Sondershausen und Manuela Hohm, Leiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Sondershausen (von links) die neue Technik gemeinsam mit Bereichsleiter für die Schul-IT im Landratsamt, Stephan Seydenschwanz (rechts), vor.