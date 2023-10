Foto: Henning Most / Archiv

Im Keller des Achteckhauses in Sondershausen war die Leipziger Band Klinge & Co schon häufiger zu Gast.

Leipziger Band spielt in Sondershausen

Sondershausen. Im Keller des Achteckhauses werden Ende Oktober Rock-Klassiker dargeboten.

Die Leipziger Band Klinge & Co sind am Freitag, 20. Oktober, wieder einmal in Sondershausen zu hören. Um 21 Uhr legt das Trio im Achteckhaus-Keller los.

Bruno, Klinge und Kulle präsentieren ihrem Publikum Gute-Laune-Musik zum Mitsingen sowie Rock-Klassiker aus der Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte. Die Band weiß ihr Publikum mit Entertainer-Qualität und eigener Interpretationen bekannter Hits zu begeistern und führt es mit viel Humor durch ihr Programm.