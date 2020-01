Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitplanke stoppt Autofahrer in Sondershausen

Ein 33-jähriger Autofahrer krachte am Mittwochnachmittag auf der B 249 in die Leitplanke, berichtet die Polizei. Der Mann war mit seinem Hyundai in Richtung Ebeleben unterwegs, als er kurz vor dem Abzweig nach Schernberg in einer Linkskurve auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto verlor.

Die Leitplanke stoppte den Pkw, der Mann blieb unverletzt und konnte wenig später seine Fahrt fortsetzen. Für die Unfallaufnahme musste die B 247 halbseitig gesperrt werden.

