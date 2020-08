Lesung auf dem Sportplatz in Hachelbich

Aus dem Buch „Wenn ich einst alt bin, trage ich mohnrot“ von Elisabeth Schlumpf liest Monika Schreier am Freitagabend, 14. August, in Hachelbich. Die Initiative Dorfgemeinschaft Hachelbich lädt alle Interessierten zur Buchlesung ein.

Was gewinnen wir, wenn wir älter werden? Elisabeth Schlumpf beschreibt in ihrem Text liebevoll mit viel Humor und Lebensweisheit die Chancen, des Alters nach dem Motto – „Werde der, der du bist“. Die Zuhörer sind eingeladen, die Freiheiten des Alters zu entdecken. Das Buch ist ein guter Wegweiser für die „späten Jahre“, der aber auch für die junge Generation zu empfehlen ist. Die Lesung findet am Freitag um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Hachelbich statt.