Letzte Führung des Jahres durch den Ebelebener Schlossgarten

Der Förderverein Schlosspark Ebeleben – hier bei einer Laubfege-Aktion am 4. November – bietet am 12. November letztmalig in diesem Jahr eine Führung durch den Schlossgarten an.

Ebeleben. Am Sonntag treffen sich Interessierte um 14 Uhr am Eingangstor.

Am Sonntag, dem 12. November, bietet sich in Ebeleben zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, an einer Führung durch den Schlossgarten teilzunehmen. Wie Katja Marsell vom Förderverein Schlosspark mitteilt, treffen sich interessierte Teilnehmer um 14 Uhr am Eingangstor bei der Kirche. Bei der durch Katja Marsell geführten Tour durch die barocke Anlage mit großer und kleiner Kaskade erfahren die Gäste viel Wissenswertes zur Historie des Schlossgartens und zu den Aufgaben des Vereins. Wer möchte, kann einen Kalender für das Jahr 2024 erwerben, der Impressionen aus dem Schlossgarten zeigt. Der Erlös des Kalenderverkaufes fließt zu 100 Prozent in den Erhalt des Kleinodes in Ebeleben, heißt es vom Förderverein.