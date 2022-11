Letzter Film des Jahres im Panorama Bad Frankenhausen

„Sorry we missed you“ ist der vorerst letzte Film in diesem Jahr im Stuki 76.

Am Freitag, dem 25. Novemder, zeigt das Studiokino (Stuki) 76 um 20 Uhr im Panorama Museum Bad Frankenhausen mit „Sorry we missed you“ (GB/F/BE 2019) seinen vorerst letzten Film für dieses Jahr. Darüber informiert Fred Böhme vom Museum unsere Zeitung. Meisterregisseur Ken Loach gebe mit seinem Film wie schon in dem in Cannes gefeierten Streifen „Ich Daniel Blake“ einen fesselnden, ungeschminkten Einblick in die Alltagsrealität der kleinen Leute in England der Gegenwart. Ein Arbeiter aus Newcastle fange als selbstständiger Bote bei einem Paketservice an; die Illusion unternehmerischer Freiheit zerbreche allerdings schnell an den unfairen und ausbeuterischen Bedingungen. Diese wirken sich bald auch auf seine Familie aus.