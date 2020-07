Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letztes Gala-Wochenende im Heringer Schlosshof

Fast 4500 begeisterte Besucher haben bisher die sommerlichen Konzertabende bei den „Sommernächten 2020“ im Heringer Schlosshof erlebt, teilte das Nordhäuser Theater mit. Nun steht das letzte Wochenende mit noch drei Gala-Konzerten vor der Tür.

Die Musicalgala „Broadway Forever“ mit den charismatischen Solistinnen und Solisten Femke Soetenga, Anna Preckeler, Tobias Bieri und Nicky Wuchinger ist noch am 24. und 25. Juli, jeweils 19.30 Uhr, in Heringen zu sehen. Einen Abend voller mitreißender Musik, vielen Ohrwürmern und Geschichten aus dem Leben kann man bei der Operetten- und Schlagergala erleben, die am 26. Juli bereits um 17 Uhr beginnt und den krönenden Abschluss der „Sommernächte 2020“ bildet. Karten für die Konzerte gibt es im Internet unter www.theater-nordhausen.de sowie an der Theaterkasse (Telefon 03631 / 98 34 52) und an den meisten, wieder geöffneten, Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

Kurzentschlossene Besucher können ihre Karten schließlich auch an der Abendkasse erwerben (nur Barzahlung).

Da kein Catering angeboten wird, sollten Konzertbesucher eigenes Essen und Trinken mitbringen. Ein Mundschutz wird auf dem Weg bis zum Platz benötigt und kann dann wieder abgenommen werden.