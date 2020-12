Leuchtender Weihnachtszauber in Sondershausen

In der Hospitalstraße in Sondershausen hat Maik Silabetzschky den großen Vorgarten in eine bunte Weihnachtslandschaft verwandelt.

Früher war mehr Lametta. Mag sein. Dafür ist heute mehr Licht. Wohin man auch blickt, leuchtet es weihnachtlich. Einige Häuser in Sondershausen ziehen durch besonders üppige Weihnachtsdekoration die Blicke auf sich. An drei Schauplätzen haben wir über den Gartenzaun geschaut.

Wer am Franzberg den Jechaburger Weg entlangspaziert, bleibt unwillkürlich vor der kleinen Weihnachtswelt im Vorgarten von Kirsten Langethal stehen. Dort gibt es viel zu entdecken. Weihnachtsmänner fahren im Schlitten, erklimmen einen Säulenbaum, behüten Geschenke. Lichtschläuche formen Laternen und Rentiere. Ein Schneemann leuchtet mit LED-Zuckerstangen und Weihnachtssternen um die Wette. „Weihnachten ist schon immer meins. Ich mag das einfach“, erzählt Kirsten Langethal.

Seit ihrem Einzug vor zehn Jahren ist die opulente Dekoration Stück für Stück gewachsen. Ganze zwei Wochen dauert der Aufbau inzwischen. Wie viele Figuren und Lichterketten es genau sind, kann die Sondershäuserin nicht sagen. Dieses Jahr hat sie gar nicht alles aus ihrem Fundus platziert. Überhaupt musste sie angesichts der aktuellen Situation lange mit sich ringen, ob sie überhaupt dekoriert. Doch ein bisschen Weihnachtszauber tut gerade jetzt gut. „Es ist einfach schön, wenn die Leute stehen bleiben und sich über die vielen Details freuen“, findet Langethal.

Als kleine Adventsattraktion hat sich auch der Hof von Familie Pfeil in der Margaretenstraße in Bebra herumgesprochen. Dort spielt ein Schmuckstück Marke Eigenbau die Hauptrolle. „Die Pyramide ist in diesem Jahr neu dazugekommen. Mein Mann hat sie in nur drei Wochen zusammengezimmert“, berichtet Jessica Pfeil voll Stolz. Den Anstoß habe Anfang November eine Schnapsidee gegeben. Tino Pfeil machte sich dann jeden Abend ans Werk und siehe da, am Montag nach Totensonntag setzte er die drei Meter hohe Weihnachtspyramide zum ersten Mal in Bewegung. Angetrieben wird sie übrigens von einem Grillspieß-Motor.

Seitdem drehen Engel, Nussknacker, Weihnachtsmann und Co. gemächlich ihre Runden. „Wir öffnen täglich von 16 bis 20 Uhr die Hoftür, damit jeder die Pyramide anschauen kann“, erzählt Jessica Pfeil. Die Resonanz sei sehr gut. „Mein Mann wurde schon gefragt, ob er sie nachbauen kann“, sagt sie und lacht. Der gesamte Hof ist zudem in warmweißes Licht getaucht. Zu den acht Lichterketten gesellen sich viele Figuren. „Draußen muss immer alles leuchten. Das kennen wir beide schon aus dem Elternhaus“, erzählt sie. Die Tradition setzt die junge Familie mit Hingabe fort. „Selbst unsere kleine Tochter ist schon so weihnachtsverrückt wie wir.“

In der Hospitalstraße in Sondershausen hat Maik Silabetzschky den großen Vorgarten in eine bunte Weihnachtslandschaft verwandelt. „Das schaffe ich an zwei Wochenenden“, sagt er. Dort sind es vor allem die großen Figuren, die ins Staunen versetzen. LED-Lichter verschaffen Weihnachts- und Schneemännern den großen Auftritt. „Eisbär und Pinguin sind neu in der Runde“, erzählt der Sondershäuser, der in diesem Jahr auch einige bunte Lichterketten durch weiße ersetzt hat. Den Schwibbogen setzt das noch stilvoller in Szene.