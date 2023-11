Viele Besucher drängten sich auf dem Hof, im Laden und auch im Glühweinkeller von Yvonne Klar-Krenz in Clingen bei vorweihnachtlichen Marktreiben.

Lichterzauber zur Hofweihnacht in Clingen

Clingen. Adventliches Marktreiben auf dem Anwesen von Familie Klar-Krenz in Clingen.

Während die Besucher scharenweise über den kleinen vorweihnachtlichen Markt auf dem Hof der Familie Klar-Krenz in Clingen schlenderten und der Live-Musik lauschten oder einen Abstecher in den Glühweinkeller unternahmen senkte sich am Samstag langsam die Dämmerung über der Trubel und ließ den Lichterzauber des Hofschmucks richtig wirken.