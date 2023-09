Liedermacherin spielt im Panorama Museum

Bad Frankenhausen. Am 8. September beginnt die Konzertsaison im Panorama-Museum Bad Frankenhausen wieder.

Zum Konzert im Panorama-Museum wird am Freitag, 8. September, die Thüringer Liedermacherin Friederike (Foto) erwartet. Das Konzert in der Eingangshalle beginnt um 20 Uhr. „friederike.“, wie sich die Liedermacherin selbst nennt, begleitet ihre Lieder am Klavier selbst. Eine Sängerin und ein Klavier – mehr brauche es nicht für einen unterhaltsamen Abend, heißt es in der Ankündigung. Offensichtlich zwischen den Genres angesiedelt, nennt „friederike.“ ihre Musik schlicht Liedermachersoul. Mit ihrer facettenreichen Stimme erzählt die Thüringer Künstlerin ihre Gedanken und Geschichten. Fernab von Plattitüden und mit Humor präsentiert sie sozusagen Lebensphilosophie mit Musik.

Im Dezember 2017 veröffentlichte die junge Musikerin ihr erstes Album, das zweite soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ob von einem Leben als Pirat oder als Hexe oder davon, endlich ein richtiger Poet zu sein – „friederike.“ träumt sich davon, nur um auch das zu hinterfragen. Ohne Überschätzung und Kalkül. Nur mit Punkt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Es gibt einen Shuttleservice. Abfahrt ist an der Reha-Klinik 19.30 Uhr. Interessenten melden bitte ihren Bedarf unter Telefon: 03466/3 26 20 an. Reha-Patienten tragen sich in die Liste im Patientenordner ein.