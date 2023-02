Line Dance für Anfänger in Bad Frankenhausen

Line Dance, so wie hier im Haus der Vereine in Gundersleben, ist bei jung und alt beliebt.

Bad Frankenhausen. Die Volkshochschule bietet immer dienstags einen Kurs an, in dem die Grundschritte erlernt werden können.

Die Volkshochschule (VHS) bietet ab Dienstag, 7. März, einen Anfängerkurs für Line Dance an. Immer dienstags um 19.45 Uhr findet der Kurs in der ehemaligen Grundschule, Am Tischplatt 28, in Bad Frankenhausen statt. Die 16,7 Unterrichtseinheiten kosten 50 Euro. Line Dance ist laut Volkshochschule eine Sportart, bei der man alleine, in Linien und Reihen neben- oder hintereinander zu einer vorgegeben Choreographie tanzt. Es seien keine Vorkenntnisse erforderlich. Line Dance sei für jedes Alter geeignet. Getanzt werde im Kurs vorwiegend zu Country Musik. Die Teilnehmer erlernen die Grundschritte.

Anmeldung unter Tel.: 03632/741 262 oder per Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de