Linke starten Wahlvorbereitung im Kyffhäuserkreis

Bad Frankenhausen. Für offene Liste sollen engagierte junge Leute gefunden werden

Die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr führte auf Initiative von Kersten Steinke und Marion Wegener-Haas rund ein Dutzend Mitglieder und Sympathisanten der Partei Die Linke aus dem Kyffhäuserkreis am Donnerstagabend im Jugendhaus „Domizil“ in Bad Frankenhausen zusammen.

Gemeinsam wurde beraten, wie man Kräfte bündeln kann, um die Wahlen von Kreistag, Stadt- und Gemeinderäten zu bestreiten, teilt der Beisitzer im Kreisvorstand Die Linke, Florian Franke, am Freitag mit. „Konkret haben wir uns darauf verständigt, unsere Mandatsträger anzusprechen, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Aber auch engagierten Nachwuchs wollen wir für unsere offene Liste gewinnen“, berichtet Franke. Insgesamt werde der Zustand der Kommunalpolitik mit Sorge betrachtet, da es zunehmend schwerer werde, insbesondere junge Menschen für diese wichtige ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Um engagierte Neueinsteiger für die Kommunalpolitik zu finden, wollen die Linken aktiv auf Vereine zugehen. „Am Ende waren sich alle einig, Die Linke wird wieder stärker in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten“, so Franke.

Am 28. November lädt die Partei zu einer öffentlichen Diskussion mit Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ein. kf