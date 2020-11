Lions Sondershausen legen Adventskalender für guten Zweck wieder auf

Am Adventskalender für einen guten Zweck halten Lions-Club-Mitglieder auch in diesem Jahr fest. Fünf Euro spenden und später die Chance auf einen Gewinn haben – mit diesem Ansatz sind die Mitglieder des Lions Clubs Sondershausen erfolgreich. In diesem Jahr haben sie die Auflage auf 2500 Stück erhöht, damit noch mehr Interessenten einen Kalender mit Sondershausen-Motiv erstehen können, so Detlef Kuhnert.

Die Adventskalender-Los-Aktion hatte der Lions-Club 2014 initiert, um Geld für gemeinnützige und kulturelle Zwecke zu sammeln. Schwieriger war diesmal die Suche nach Sponsoren. Denn hinter jedem Türchen des Kalenders steckt eine Nummer, mit der man gewinnen kann: Gutscheine verschiedener Geschäfte und Freizeiteinrichtungen. Ein iPad, Telefone oder Unterhaltungselektronik habe man wieder zusammengetragen können. „Wegen Corona sind viele Sponsoren verunsichert“, erklärte Kuhnert. Ab 5. November werden die Adventskalender mit den Los-Nummern wieder in den Filialen der Bäckerei Hengstermann angeboten. Ob die Lions-Club-Mitgliedern wieder persönlich an Ständen in der „Galerie am Schlossberg“ den Kalender verkaufen können, konnte Detlef Kuhnert noch nicht sagen. Das hänge noch von den Coronaauflagen ab. Mit dem Erlös aus dem Verkauf, der bis auf die Herstellungskosten komplett an wohltätige Zwecke fließt, hat der Lions-Club bislang noch keine Pläne. Unterstützt wurden in den vergangenen Jahre verschiedene Vereine wie der Kreisbehindertenverband bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs, aber auch die Sammlung für eine weitere Glocke der Sondershäuser Trinitatiskirche. Man sei daher noch offen für Anfragen. Die gezogenen Los-Nummern vom 1. Dezember bis Heiligabend werden in unserer Zeitung veröffentlicht und auf www.lionsclub-sondershausen.de