Sondershausen. Die Jubiläumsausgabe des Konzerts am 6. November wird ins Achteckhaus verlegt.

Liszt-Konzert in Sondershausen nicht am List-Flügel

Nachdem das 20. Sondershäuser Liszt-Konzert im März wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, müssen sich Kulturfreunde auch beim Nachholtermin im November auf Einschränkungen einstellen. Das Konzert wird Pianist Hardy Rittner nicht am Liszt-Flügel geben, der der Konzertreihe der Stadt Sondershausen seinen Namen gibt und auf dem einst Franz Liszt in Sondershausen konzertierte. Das teilte der Stadtsprecher Steffen Neumann mit.

Das Jubiläumskonzert aus der Reihe wird vom Riesensaal in das Achteckhaus verlegt. Dort wird Hardy Rittner am 6. November, 19.30 Uhr, Bachs Goldberg-Variationen spielen.

Der Liszt-Flügel könne für das Konzert nicht einfach umgesetzt werden – zu aufwendig, und es könnte dem historischen Instrument schaden.

Professor Hardy Rittner, der bereits 2016 in Sondershausen konzertiert hat, habe sich für das Konzert vorgenommen, sich an der Spielweise der Klavierwerke von Johann Sebastian Bach im 19. Jahrhundert zu orientieren. Damals spielte man die Werke besonders kantabel und unter Hervorhebung zahlreicher verdeckter melodischer Strukturen, was ausgesprochen schön klinge, heute aber vergessen sei. Im Rahmen seiner Hochschul- und Publikationstätigkeit sei er darauf gestoßen.

Die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach sind ein abendfüllendes Klavierwerk, das einige berühmte Pianisten in der Vergangenheit bereits inspiriert hat, jüngst den bekannten Pianisten Lang Lang.

Zwar wäre der Liszt-Flügel für eine authentische Interpretation optimal gewesen, der Yamaha-Flügel des Achteckhauses sollte aber nach Meinung des Pianisten für eine Wiedergabe des Klavierwerks von Johann Sebastian Bach in der gewollten Form auch geeignet sein.

Wer sich den interessanten Jubiläums-Klavierabend nicht entgehen lassen will, sollte sich rechtzeitig Konzertkarten im Vorverkauf in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11, sichern.