Lisztkonzert fällt Corona zum Opfer

Sondershausen. Hardy Rittner aus Freiburg wollte in Sondershausen beim 20. Liszt-Konzert die Goldberg-Variationen von Bach spielen. Das Konzert wurde abgesagt.

Bereits im Frühjahr war das Konzert wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun sollte Rittner am 6. November spielen. Die Stadt hatte dafür extra für das größere Achteckhaus geplant, statt wie üblich in den Riesensaal an den Liszt-Flügel zu bitten. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung müssen aber alle Kulturveranstaltungen im November abgesagt werden.