Christina Rommel gibt zur Hofweihnacht in Clingen ein vorweihnachtliches Konzert.

Live-Musik und Handwerksausstellung zur Hofweihnacht in Clingen

Clingen. Am 25. November können sich die Besucher im Clingener Hofladen unter anderem auf Christina Rommel freuen.

Zur Hofweihnacht mit Adventsausstellung und Lichterabend wird am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr, im Hofladen in der Straße der Republik 4 in Clingen willkommen geheißen. Es gibt Stände mit Handwerkskunst, Live-Musik von Christina Rommel (im Bild) sowie Essen und Trinken. Der Glühweinkeller ist geöffnet, Floristik, Handwerk und exklusive Dekoideen werden gezeigt.

Ein Team vom Verein „Ein Herz für Streuner Nordhausen“ ist laut Veranstalter dabei, um Spenden zu sammeln. Von einer Visagistin kann man sich laut den Veranstaltern von Floristik „La Fleur“ und „Ambiente Hofladen“ professionell schminken und beraten lassen.

Weitere Informationen im Hofladen oder via www.lafleur-flowerbox.de.