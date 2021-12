Löwenmut und Gottvertrauen

Frank Freudenberg über das Durchhalten in schwerer Zeit

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind mitten im Advent. Das ist eine besondere Zeit voller Bräuche und Traditionen. Der erste Schnee ist gefallen. An vielen Kirchtürmen leuchtet der Weihnachtsstern. Die Häuser unserer Orte sind festlich geschmückt. Die ersten Plätzchen sind gebacken und vernascht.

Und gleichzeitig sind viele Krankenhäuser überfüllt, medizinisches Personal überlastet und vor allem viel Leid in manchen Familien geschehen. Die Adventsmärkte sind abgesagt. Und wie das Weihnachtsfest aussehen wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Ganz nachvollziehbar klagen wir da: Was ist das für eine Zeit? Wann ist endlich dieses Elend endlich vorbei?

Ich bin Pfarrer in Schlotheim. Und wenn ich in die Geschichte unserer Stadt schaue, dann ahne ich, dass unsere Vorfahren immer wieder solche schweren Zeiten erleben mussten. Leider!

Ich denke an die Zeiten der Pest. Immer wieder fegten Pestwellen über unsere Orte hinweg. Manchmal löschte sie ganze Familien aus. Ganze Siedlungen lagen danach wüst. Unvorstellbares Elend.

Und doch ging es weiter. Nach der Nacht folgt ein neuer Tag, nach dem Winter ein neuer Frühling. Was gab unseren Vorfahren die Kraft, diese schrecklichen Zeiten zu überstehen, nicht den Mut zu verlieren, nicht die Hoffnung fahren zu lassen?

In Schlotheim in der Mehlergasse gibt es ein sehr altes Haus, das „Löwenhaus“. Dort befindet sich an der Fassade eine Inschrift, die mit dem Jahr 1626 versehen ist. Das ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Immer wieder sind Söldnertruppen und ganze Heere über die Stadt hergefallen. Und oft haben diese Soldaten die Pest mitgebracht, die dann in der Stadt wütete. In solch einer Notlage muss die Inschrift am Löwenhaus entstanden sein: „Im Unglück hab ein´s Löwen Muth, trau auf Gott, es wird wohl werden gut.“

Mich beeindruckt diese Inschrift sehr. Sie hat die Zeiten überdauert. Und sie ermutigt mich, in allen Lebenslagen, so auch in diesem ausgehenden Jahr 2021, nicht den Mut zu verlieren, sondern auf Gott zu vertrauen. „Es wird wohl werden gut“, sagt die Inschrift.

Der Psalmbeter David weiß das auch: Wenn ich im finsteren Tal wandere, bin ich nicht allein. Gott, der Herr ist an meiner Seite und führt mich. „Es wird wohl werden gut“. Ich wünsche uns allen Löwenmut und ein Herz voll Gottvertrauen.

Frank Freudenberg ist Pfarrer im Pfarramt Ebeleben-Schlotheim