Loh-Konzert mit Preisträgerinnen und weihnachtlichem Flair im Sondershäuser Achteckhaus

Das 1. Loh-Konzert der Spielzeit trägt den Titel „Vom Himmel hoch“ und verspricht weihnachtliche Stimmung, denn traditionell endet es mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern. Dazu wird am Mittwoch, dem 6. Dezember, um 19.30 Uhr in das Achteckhaus des Sondershäuser Schlosses eingeladen.

Zum Auftakt des Konzerts haben zunächst die Preisträgerinnen des Sondershäuser Carl-Schroeder-Wettbewerbs die Gelegenheit, ihr musikalisches Talent zu präsentieren.

Zu den Preisträgerinnen gehören Elisabeth Gühring, Solveig Maria Emilsson und Kira Elisabeth Koch, die am kommenden Mittwoch musizieren werden. Elisabeth Gühring wird den 1. Satz aus Peter Tschaikowskys Violinkonzert zusammen mit dem Loh-Orchester spielen. Es sei eines der schönsten Konzerte für dieses Soloinstrument überhaupt, das von der Solistin ein immenses technisches Können verlange.

Elgars Cellokonzert und eine „Carmen-Fantasie“

Von Solveig Maria Emilsson gibt es den 4. Satz aus Edvard Elgars Cellokonzert, ein Konzert, welches hohe Präzision und tiefe emotionale Hingabe erfordert, zu hören. Kira Elisabeth Koch interpretiert Pablo de Sarasates „Carmen-Fantasie. Es handele sich um ein Stück, welches auf geniale Weise Bizets Oper für die Geige aufgegriffen hat und ein Feuerwerk an Leidenschaft und Melodienreichtum ist.

Zudem erklingen vom Loh-Orchester unter Leitung von Pavel Baleff Werke von Ottorino Respighi, Stanisław Moniuszko und – nach der Konzertpause – könne das Publikum Otto Nicolais Weihnachtsouvertüre über den Choral „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ erleben.

Karten gibt es am Theater Nordhausen, Tel.: 03631/ 6 260 555, in der Sondershäuser Stadtinformation: 03632/622 822 sowie an der Abendkasse.