Loh-Orchester Sondershausen spielt Benefizkonzert für Flutopfer

Sondershausen Theater und Loh-Orchester wollen die Menschen von Windehausen unterstützen, die wegen des Hochwassers zu Weihnachten ihre Häuser verlassen mussten.

Am Mittwoch, 31. Januar, veranstaltet das Theater Nordhausen / Loh-Orchester Sondershausen um 18 Uhr ein Benefizkonzert „Fluthilfe für Windhausen“ im Theater im Anbau. Mit dem Erlös des Konzertes sollen die Einwohner des Ortes Windhausen unterstützt werden. Windhausen hatte die Überflutung in Thüringen besonders hart getroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten dem Hochwasser weichen und ihr Heim verlassen. Inzwischen sind sie wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, aber die Schäden sind immens. Hier ist Hilfe dringend nötig. Mit einem Eintrittspreis von 15 Euro pro Karte ist das Publikum dabei. Über jeden Euro, der mehr in eine Eintrittskarte investiert wird, freut sich der Bürgermeister der Gemeinde Heringen, Matthias Marquart, um mit den Spenden gezielt, Hilfe zu leisten.

Auf dem Programm des Loh-Orchesters Sondershausen stehen musikalische Höhepunkte aus Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Peter I. Tschaikowsky, Georges Bizet, Charles Gounod, Edward Elgar, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi und Ralph Benatzky. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Julian Gaudiano. Aus dem Ensemble des Nordhäuser Musiktheaters singen Yuval Oren (Sopran), Rina Hirayama (Mezzosopran) und Florian Tavic (Bariton).