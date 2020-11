Loh-Orchester: Spielplan ab Januar wird präsentiert

Einen weiteren Alternativspielplan wird Daniel Klajner, Intendant von Theater und Loh-Orchester, am kommenden Montag vorstellen. Von Januar bis Mai des kommenden Jahres wollen Theater- und Orchester-Leitung erklären, welche Stücke auf die Bühne kommen und welche Konzert gespielt werden. Aktuell ist es still in den Konzertsälen in Sondershausen und auf der Bühne im großen Haus in Nordhausen. So wie alle Kulturschaffenden ist die GmbH vom neuerlichen Lockdown betroffen und musste alle Aufführungen und Auftritte im November absagen oder verschieben. Im Dezember stehen dann einige Premieren an, die verschoben werden mussten. Was unter Corona-Bedingungen für das Theater im kommenden Jahr möglich sein wird, wird am 16. November präsentiert.