Luca Koch gewinnt Vorlesewettbwerb

Mutig, ehrlich und auch ziemlich modern sind die Figuren im Buch, aus dem der spätere Sieger des Vorlesewettbewerbs Luca Koch von der Gemeinschaftsschule Greußen am Dienstag vorlas. In Sondershausen trafen sich nämlich die Sechstklässler von acht Schulen aus dem gesamten Kyffhäuserkreis, um ihren Beste und auch den Teilnehmer am Bezirksausscheid zu küren.

Als eigenen Text hatte sich Luca Koch „Das Doppelte Lottchen“ mit den eigenwilligen Zwillingen Luise Palfy und Lotte Kröner zum Vortragen ausgesucht. Und punktete mit dem Erich-Kästner-Klassiker dann auch bei der Jury. „Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl werden von der Jury beurteilt“, erklärt Carmen Siegert. Neben einem selbst gewählten Stück müssen die Schüler auch einen Fremdtext vorlesen. Dabei sei die Entscheidung in diesem Jahr gar nicht so einfach gefallen. Die acht Schüler und Schülerinnen seien durchweg gut gewesen: Das sei nicht in jedem Jahrgang der Fall, berichtet die Bibliothekschefin, die mit in der Jury saß.

Seit vielen Jahren richtet die Stadtbibliothek den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels aus. Dafür bewerbe man sich immer auch extra. Auch für den kommenden Bezirksausscheid haben wir wieder eine Bewerbung eingereicht, so Ziegert.

Der Vorlesewettbewerb wird vom Deutschen Buchhandel zum 60. Mal ausgelobt und soll Kinder den Spaß an Büchern vermitteln und das Lesen fördern. Die erste Runde absolvieren die Sechstklässler mit ihren Lieblingsbüchern in den Schulen im Kreis. Dann folgt der Kreisausscheid, Mitte März bis Ende April laufen dann deutschlandweit die Bezirksausscheide, später werden auch Landesmeister gekürt. Deutschlands bester Vorleser wird dann im Juni in Berlin gesucht.

Teilnehmende Schulen:

Gemeinschaftsschule Artern, Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen, Gemeinschaftsschule Greußen, Regelschule Roßleben, Gemeinschaftsschule Oldisleben, Regelschule Franzberg, Regelschule „Johann Karl Wezel“ und Geschwister-Scholl-Gymnasium alle aus Sondershausen