Luftwaffenmusikkorps spielt in Sondershausen

Sondershausen. Für die beiden Konzerttermine am 22. November sind noch Karten erhältlich.

Das traditionelle Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt wird am kommenden Montag, 22. November, im Haus der Kunst in Sondershausen stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden in diesem Jahr zwei Konzerte an einem Abend gespielt. Das erste Konzert beginnt um 17 Uhr und das zweite Konzert um 20 Uhr. Geleitet wird das große sinfonische Blasorchester seit 2018 von Major Tobias Wunderle. Gespielt werden bei den Auftritten Originalkompositionen für sinfonische Blasorchester, Bearbeitungen klassischer Werke, Swing, Rock & Pop, Filmmusik oder traditionelle Märsche – in einem Konzertprogramm des Musikkorps findet sich all dies wieder.

Das Konzert werde nach aktuellem Stand nach den Regeln der Allgemeinverfügung des Landkreises unter Anwendung der 3G-Plus-Regelung stattfinden, das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene und Personen mit einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test Zutritt haben. Es muss ein Mundschutz im Haus getragen werden, der am Sitzplatz abgenommen werden kann. red

Es gibt noch Karten für beide Konzerte in der Touristinformation Sondershausen, erreichbar unter Telefon: 03632/78 81 11