Lutz Seiler liest in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Eine Veranstaltung mit dem preisgekrönten Schriftsteller findet am 4. November in der Kurstadt statt.

In ihrer Jahresreihe „Heimat – als bleibe die Wurzel im Boden“ hat die Ländliche Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf einen literarischen Hochkaräter für die nächste Veranstaltung gewonnen. Lutz Seiler wird am Mittwoch, 4. November, im Festsaal von Schloss und Museum Bad Frankenhausen eine Lesung bestreiten. Der Titel „Stern 111“ bezieht sich auf das gleichnamige neue Buch des gebürtigen Geraers, der bei Potsdam lebt – und dessen Werk mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Bereits für seinen inzwischen verfilmten Debütroman „Kruso“ hatte Seiler 2014 den deutschen Buchpreis erhalten.

In „Stern 111“ schreibt der 57-Jährige über das Ehepaar Bischoff, das zwei Tage nach dem Fall der Mauer sein altes Leben verlässt. Das Buch gleicht einem Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West, knüpft zeitlich und erzählerisch an „Kruso“ an.

Die Reihe findet in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen, dem Verein Freunde und Förderer der Stadt- und Kurbibliothek und dem Regionalmuseum statt. Eintrittskarten sind kostenfrei in der Bibliothek der Kurstadt erhältlich. Die Zahl der Sitzplätze ist auf Grund der Corona-Auflagen begrenzt. Einlass zur Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Restkarten können ab dieser Zeit auch unter Telefon: 034671/62086 im Museum erfragt werden.