Sondershausen. Über Zufriedenheit und Glück sprechen in Sondershausen Herren unter sich.

Das nächste Männertreffen im Trinitatissaal Sondershausen steht unter dem Thema „Zufriedenheit und Glück – Kontrast zu Murren und Meckern“. Es finde am Freitag, 8. September um 19 Uhr im Gemeindesaal der Trinitatiskirche statt, Friedhelm Reinert werde in das Thema einführen, kündigt Mitveranstalter Joachim Kreyer an.

Jeder Mann, unabhängig von Alter oder Religionszugehörigkeit, der an offenen Gesprächen über Glauben und Leben interessiert ist, sei zu dem Männertreffen herzlich eingeladen. Männer aus der näheren oder weiteren Umgebung von Sondershausen seien ebenso herzlich willkommen. Es werde ein Abendbrot mit Getränken gereicht.