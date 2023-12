Märchen, Zaubertrank und viele weihnachtliche Angebote

Beim Weihnachtsfest in der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen wurde den Kindern das Märchen "Rudolph, das kleine Rentier" gezeigt. Im Bild: Leonie und Benny aus der Klasse Erzieher 23.

Sondershausen Knapp 500 Mädchen und Jungen kommen zum Weihnachtsfest in die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen

„Es haben sich fast 500 Kinder angemeldet“, freut sich Kathrin Ulbricht, Leiterin der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen. Die Bildungseinrichtung hatte am Dienstag zum Weihnachtsfest eingeladen, das traditionell für die Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Schulen der Region veranstaltet wird. In diesem Jahr unter Federführung der Auszubildenden der Klasse Erzieher 23. Sie kümmerten sich unter anderem um die Märchenaufführung, bei der Rudolph, das kleine Rentier, im Mittelpunkt stand. Da so viele Kinder der Einladung folgten, wurde das Stück gleich zweimal in der Turnhalle aufgeführt.

Während hier die Märchenaufführung für leuchtende Kinderaugen sorgte, schauten sich andere Kindergartengruppen und Schulklassen auf dem Gelände der Fachschule um und nutzten die zahlreichen Angebote. Später wurde gewechselt. So konnten die Kinder ihre Wünsche beim Weihnachtsmann äußern, dessen Gehilfen, die Weihnachtselfen, sie auf einen Wunschzettel schrieben. Unter Beteiligung aller Schulklassen der Fachschule wurden zudem Schneemann- und Weihnachtsstern basteln, Schlittenslalom und Weihnachtsbaumschmücken angeboten und eigens ein Märchenwald für die Kinder aufgebaut. Für eine passende Verpflegung ihrer Gäste hatten die Auszubildenden ebenfalls gesorgt. Die Mädchen und Jungen konnten sich über frisch zubereitete Waffeln, selbstgebackenen Kuchen, Muffins, mit Schokolade überzogenes Obst sowie Kinderpunsch freuen. Letzterer sei als Zaubertrank gereicht worden.

Ausrichtung des Weihnachtsfestes als praktische Erfahrung für Auszubildende

„Für unsere Auszubildenden ist es eine zusätzliche praktische Erfahrung im Umgang mit Kindern“, erklärt die Schulleiterin. So basiere die Vorbereitung des Weihnachtsfestes auf einem Modulprojekt, mit dessen Hilfe man Veranstaltungen planen kann. Dabei müssten die Auszubildenden unter anderem an die Requisiten für die Aufführung denken, die Verpflegung, das Musikalische und die künstlerische Gestaltung, erklärte Pia Czogalla. Sie hatte die Leitung des Projekts inne.. Aber auch die Finanzierung der kompletten Veranstaltung aus einem vorgegebenen Budget müsste von den Auszubildenden eigenverantwortlich geplant werden.

Darüber hinaus habe es sich die Fachschule, die im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, auf die Fahne geschrieben, speziell in der Vorweihnachtszeit Kindergärten und Schulen zu unterstützen. So sind Auszubildende auf deren Wunsch als Weihnachtsmann in den Kindereinrichtungen unterwegs, erzählt die Schulleiterin.