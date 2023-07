Märchenaufführung auf dem Kyffhäuser

Hans Christian Andersens Märchen „Das Feuerzeug“ wird an diesem Sonntag um 15.30 Uhr am Kaiser-Wilhelm Denkmal auf dem Kyffhäuser aufgeführt

Hans Christian Andersens Märchen „Das Feuerzeug“ wird an diesem Sonntag (9. Juli) um 15.30 Uhr am Kaiser-Wilhelm Denkmal auf dem Kyffhäuser aufgeführt: Ein armer einfacher Soldat kehrt aus dem Krieg zurück und hat keine Lust mehr auf Krieg. Unterwegs trifft er eine alte Hexe, die ihm Kupfer, Silber und Gold verspricht, wenn er ihr ein altes Feuerzeug aus einem hohlen Baum herausholt. Da der Soldat ein guter Mensch ist, will er ihr den Gefallen tun. Allerdings kennt er noch nicht das Geheimnis, welches das Feuerzeug in sich birgt.

Die 50-minütige Aufführung, eine neue Inszenierung der 3K-Theaterwerkstatt, richtet sich an alle ab 5 Jahren. Mit wenigen Requisiten erzählen zwei Darsteller die Geschichte des Soldaten, der auf einmal reich ist, gern das Geld ausgibt, mit einem Mal viele falsche Freunde hat, eine wunderschöne Prinzessin trifft und am Ende noch einmal Glück im Unglück hat. Und dann gibt es noch eine Prophezeiung, drei wundersame Hunde, einen Schusterjungen, einen garstigen König und eine verschwundene Königin… Für die Aufführung gilt die Eintrittskarte für die Denkmalanlage. Kinder bis 6 Jahre erhalten freien Eintritt. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom „Kaiser-Picknick“.