Märchenhafte Konzerte zur närrischen Zeit in Sondershausen und Nordhausen

Prinzessinnen, Hexen, Nixen, magische Tiere und noch viele andere fantastische Gestalten werden am 22. Februar bei einem besonderen musikalischen Ereignis im Theater Nordhausen und am 25. Februar im Haus der Kunst in Sondershausen zur erleben sein, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Das Faschingskonzert ist immer etwas verrückter als das, was Besucher des Orchesters normalerweise so kennen. Denn wann sonst im Jahr betritt das Orchester kostümiert die Bühne? Und in diesem Jahr verspricht ihr Auftritt besonders märchenhaft zu werden. Unter dem Motto Sieben auf eine Streich ist ein buntes und fröhliches Konzertprogramm zu erwarten. Dabei werden auch die Sängerinnen Amelie Petrich und Anja Daniela Wagner auf der Bühne als traumhafte Wesen aus einer Märchenwelt in Erscheinung treten.

Musikalisch geleitet und zauberhaft moderiert wird das unterhaltsame Faschingskonzert vom Loh-Orchester-Dirigenten Felix-Immanuel Achtner. Das musikalische und gleichermaßen komödiantische Angebot ist nicht nur für Närrinnen und Narren in ihrer Hochsaison ein besonders unterhaltsamer Leckerbissen. Zu diesem Konzert sind auch Familien mit Kindern ganz besonders herzlich eingeladen! Die jungen Besucher erwartet im Theater Nordhausen vor dem Konzert bereits ab 17 Uhr ein buntes Überraschungsprogramm mit Kinderschminken im Foyer. Danach werden auch die Publikumsplätze mit märchenhaften Wesen bevölkert sein.

Karten für das Faschingskonzert am 22. Februar um 18.18 Uhr im Theater Nordhausen sowie am 25. Februar um 18.18 Uhr im Haus der Kunst Sondershausen gibt es an der Theaterkasse. Vorbestellungen sind möglich unter Telefon: 03631/98 34 52 sowie in der Touristinformation Sondershausen unter Telefon: 03632/78 81 11, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und den Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen.