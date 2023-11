Am 14. November ist im im Klubhaus Stocksen in Sondershausen das Stpck „Des Kaisers neue Kleider“ zu sehen.

Märchenpremiere im Klubhaus Stocksen in Sondershausen

Sondershausen. Am 14. November hat das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ seine Erstaufführung und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Am 14. November feiert das Weihnachtsmärchen der Theater Nordhausen Loh-Orchester Sondershausen GmbH Premiere: Im Klubhaus Stocksen in Sondershausen wird „Des Kaisers neue Kleider“ um 9 Uhr aufgeführt. Darüber informiert Pressereferentin Renate Liedtke unsere Redaktion.

In dem Märchenstück von Roman Freigaßner-Hauser – erzählt nach Hans Christian Andersen – sind den Angaben zufolge Dominik Penschek (Kaiser), Judith Mahler (Marie), Heike Meyer (Minister Maximilian/Pauline, die Köchin) und Martin Vogel (Minister Muro) vom Rudolstädter Schauspielensemble zu sehen. Inszeniert wurde das Märchen von Regisseurin Kristine Stahl, das Bühnenbild und die Kostüme kreierte Anna-Sophia Blersch.

Die Bühnenadaption gehe spielerisch frei mit den Figuren um, habe den Text mit aktuellen Anspielungen gespickt und schaffe so ein kindgerechtes Märchenstück, das für alle ab fünf Jahre amüsante Unterhaltung biete.

Weitere Informationen gibt es an der Theaterkasse, Telefon (03631) 6260666 oder per E-Mail an kasse@theater-nordhausen.de.