Magische Gerümpelecken als Ferienbeschäftigung

Andrea Hellmann über Langeweile und Ferienfreuden

Spreewald und Lausitz in der vergangenen Woche. In der kommenden steht Erfurt auf dem Plan. Das Kind hat Ferien, seine Eltern noch nicht. Sie kennen das sicher. Auch wenn die großen Ferien kürzer als in der eigenen Kindheit sind, sind sie auch mit sechs Wochen noch immer zu lang, um sie ausschließlich als Familie gemeinsam verbringen zu können. Und die Langweile allein zu Hause ist auch nicht vergnüglich anzusehen.

Also verreist das Kind mit Oma und besucht im Anschluss noch seine anderen Großeltern. Die Begeisterung darüber hat sich etwas abgekühlt. Die Aussicht auf ungehinderten Zugang zu Süßigkeiten, immer das Lieblingsessen auf dem Tisch und den Vorrat an Sammelkarten beinahe täglich zu erhöhen, ist verblasst. Von der Wirkung von Landmaschinen ganz zu schweigen. Immerhin der bis zur Decke gefüllte Keller mit Werkzeug, Elektronikteilen und Krimskrams, der hat seine Anziehungskraft noch nicht verloren. Da kann Oma noch so lange wettern über die Gerümpelecken und dem Sohn bange sein, wer das mal ausräumen wird. Der Enkel jedenfalls freut sich auf die Tüftelei.