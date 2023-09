Magnum, Herkules, Polaris und Co werden zwischen Bendeleben und Rottleben geerntet

Rottleben. Die Hopfenernte des Landwirtschaftsbetriebs von Gut Bendeleben läuft auf Hochtouren.

„Bisher fällt die Ernte durchschnittlich gut aus. Es gibt weder Ausreißer nach unten noch nach oben“, schätzt Felix von Arnim, Inhaber des Guts Bendeleben, ein. „Es hätte nach der Trockenheit im Frühsommer aber deutlich schlimmer kommen können“, fügt er noch an. Zum Gut Bendeleben gehört ein landwirtschaftlicher Betrieb, dessen Hauptstandbein neben dem Ackerbau der Hopfenanbau ist. Die Hopfenfelder – angebaut wird auf etwa 55 Hektar – befinden sich zwischen Bendeleben und Rottleben, sie gehören zur Hopfenanbauregion Elbe-Saale, eine von drei großen Hopfenanbauregionen in Deutschland. Hier gedeihen die Standardsorten in Deutschland namens Herkules, Polaris, Perle, Nordbrauer, Saazer und Magnum. Bei letzterer handele es sich um die Hauptsorte, die auf Gut Bendeleben anbaut wird.

Hopfenanbau ist arbeitsintensiv und mit viel Handarbeit verbunden

Der Anbau von Hopfen sei prinzipiell sehr „arbeitsintensiv und mit viel Handarbeit verbunden“, gibt der der Gutshof-Inhaber zu bedenken. So müssten zum Frühjahr die Drähte von Hand gehangen werden, an denen die Hopfenranken emporwachsen. Im Anschluss würden die Triebe daran an- beziehungsweise herumgelegt, dabei handele es sich um das sogenannte „Anleiten“. Die Bodenbearbeitung und der Pflanzenschutz spielten beim Hopfenanbau ebenfalls eine große Rolle. Wir müssen regelmäßig schauen, dass die Bestände gesund bleiben“, so Felix von Arnim.

Der Hopfen wird mittels Förderbändern in den Trockner transportiert. Foto: Christoph Vogel

Bei der Ernte selbst ist ebenfalls Manpower gefragt. „Es muss jede Ranke einzeln in die Maschine eingehangen werden. Das geht auch nur per Hand“, erklärt er. Gleiches gilt, wenn die geernteten Hopfenranken in die Halle gebracht werden. Hier werden sie erneut einzeln in die Pflückmaschine gehangen. Von hier aus werden die Dolden über Förderbänder in den Trockner transportiert.

Drei Handelshäuser kaufen Hopfen an

Ist der Hopfen geerntet und getrocknet, gebe es drei große Handelshäuser, die ihn ankaufen, verarbeiten und pelletiert oder extrahiert an Brauereien in Deutschland und der ganzen Welt weiterverkaufen. In welcher Brauerei der Hopfen aus Bendeleben Verwendung findet, könne der Firmeninhaber nicht sagen. Er wisse allerdings, dass in regionalen Brauereien, wie zum Beispiel der in Apolda, Elbe-Saale-Hopfen gut nachgefragt werde.

Lupulin-Wert für Bier entscheidend

Letztendlich für das Bier entscheidend sei der sogenannte Blütenstaub des Hopfens, das Lupulin. Dessen Hauptbestandteil ist die Alphasäure, deren Anteil gemessen wird – danach werde der Hopfen zum größten Teil bezahlt. Die Alpha-Werte seien in diesem Jahr eher niedrig, weiß Felix von Arnim. Ob dieser Trend auch auf den Hopfen aus Bendeleben zutrifft, könne er allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

In die sogenannte Pflückmaschine wird jede Hopfenranke einzeln von Hand eingehangen. Foto: Christoph Vogel

Eine wichtige Rolle beim Anbau, der Pflege und Ernte des Hopfens spielten die Mitarbeiter des Gutshofs in Bendeleben. „Es ist eine gesamtbetriebliche Aufgabe und da wir sehr gute Leute haben, funktioniert das auch“. Sowohl der feste Mitarbeiterstamm, als auch die Saisonarbeiter, „sind entscheidend. Und sie sind sehr gut“, betonte Felix von Arnim.