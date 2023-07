Malspaß im Jugend- und Schülertreff

Malspaß im Just hatten am Mittwoch Saphira (links) und die anderen Kinder Elias, Celine, Konstantin, Alina, Simon, Mia, Justin, Lena, Robin und Katharina. Der Ferienkalender im Jugend- und Schülertreff in Sondershausen ist proppenvoll, jeweils von 9 bis 17 Uhr wird im Just keinem langweilig.

Kyffhäuserkreis. Im Jugend- und Schülertreff in Sondershausen ist in den Sommerferien jeden Tag was los. Am Mittwoch wurden Taschen gestaltet

Ferienzeit ist Ferienspiele-Zeit: Auf dem Ferienprogramm im Jugend- und Schülertreff (JuST) in Sondershausen stand am Mittwoch das Bemalen von Stofftaschen. Viel Spaß hatten dabei Elias, Celine, Elias, Konstantin, Saphira, Alina, Simon, Mia, Justin, Lena, Robin und Katharina, ganz individuell gestalteten sie ihre Beutel für unterwegs. Insgesamt über zwanzig Mädchen und Jungen nahmen das kreative Angebot wahr. Der Ferienkalender im Schülertreff ist proppenvoll und von 9 bis 17 Uhr wird den Kindern im JuST nicht langweilig. Zum Mittag kommt eine leckere Mahlzeit auf den Tisch. Jeden Donnerstag geht es von 10 bis 16 Uhr mit einem Lunchpaket ins Bergbad. In den kommenden Tagen stehen auch wieder die beliebte Spielplatztour und das Sportfest auf dem Plan.