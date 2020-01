Manege frei für kleine Artisten

Glücklich und mit einem Lächeln im Gesicht beendet Lia ihre Übung auf einem etwa 50 Zentimeter über den Boden gespannten Seil. Von Zirkus-Artistin Madeleine Lagrin, die Hilfestellung leistet und wertvolle Tipps gibt, erhält sie ein dickes Lob dafür. Zur gleichen Zeit sind Pia, Jasmin, Klara, Emelie, Matilda und Lea im Zirkusrund und feilen an ihrem Jonglage-Auftritt. So lässt die kleine Pia gleich vier Teller auf einmal auf dünnen Holzstäben kreiseln. Neben der artistischen oder akrobatischen Einlage selbst, lernen die Kinder auch noch, wie man das Publikum begrüßt und sich verabschiedet sowie nach dem Auftritt vor ihm verneigt – alles so, wie das die richtigen Zirkuskünstler auch tun.

Sie alle gehören zu den knapp 40 Mädchen und Jungen aus dem DRK-Kindergarten Haus der kleinen Eselchen in Clingen, die in dieser Woche an einem Zirkusprojekt teilnehmen. Nach 2017 ist es das zweite Mal, dass die Kindereinrichtung mit dem Mitmach-Zirkus Inakso aus Hessen zusammenarbeitet. „Wir hatten da sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Kindergartenleiterin Silke Haupt. Sie bezeichnet die Projektwoche als pädagogisch wertvoll. So seien die Kinder viel in Bewegung und lernen etwas.

Purzelbäume können die Kinder schon ganz gut. Da freut sich auch Zirkusdirektor Karl Lagrin. Foto: Christoph Vogel

Seit Dienstag üben sie im Saal der Gaststätte „Wolfs Revier“ in Clingen für die große Aufführung, die hier am morgigen Freitag um 16.30 Uhr stattfindet. In Gruppen aufgeteilt probieren sich die Mädchen und Jungen als Jongleure, Clowns, Seilartisten, Bodenturner, Fakire, Cowboys und Bauchtänzerinnen. Dass sie Spaß daran haben, ist an den Reaktionen der Kinder deutlich zu erkennen. Schon nach der ersten Übung am Dienstag sind die Kinder total begeistert – und auch ein bisschen Stolz – gewesen, erzählt die Kita-Leiterin. „Die Kinder wachsen oft über sich hinaus und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt“, sagt Zirkusdirektor Karl Lagrin, der zusammen mit seiner Frau und seinem Cousin die täglichen Proben leitet. So wären die Eltern bei den Aufführungen häufig ganz erstaunt, was ihre Kinder in der Arena zu leisten im Stande sind. Oft hätten sie das ihren Kindern gar nicht zugetraut.

Der Mitmach-Zirkus Inakso ist ein Familienbetrieb und deutschlandweit unterwegs. „Wir arbeiten mit Kindergärten, Grundschulen und Behinderteneinrichtungen“, erklärt der Zirkusdirektor. Das Projekt soll Kindern nicht nur einen Einblick in die Zirkuswelt vermitteln, sondern vor allem die Gelegenheit geben, ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen kennenzulernen, erklärt Karl Lagrin. Und die Erfolge stellen sich schnell ein, wie man schon beim Training beobachten kann. Spätestens nach der zweiten oder dritten Wiederholung fühlen sich auch diejenigen, die anfangs noch etwas zaghaft zu Werke gingen, sicher. Was im Laufe der Woche noch in normaler Kleidung geprobt wurde, ist dann zur Aufführung in schicken Kostümen und allem, was zu einer Zirkusarena gehört, zu erleben.

Bedanken möchte sich die Kita-Leiterin bei Manuela Wolf, Inhaberin der Gaststätte, für die Bereitstellung des Saals sowie bei den Eltern, die am Montag beim Aufbau der Zirkusarena geholfen haben und diese nach der Vorstellung auch wieder abbauen.

Karten zum Preis von 10 Euro (Kinder über 2 Jahre 8 Euro) gibt es noch eine Stunde vor der Vorstellung an der Kasse oder direkt im Kindergarten.