Erst in diesem Jahr ging in der KMG-Klinik Sondershausen eine Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte in Betrieb. Ramona Schnelle (links), Abteilungsleiterin Zentrale Sterilgutversorgung, erklärt Klinik-Geschäftsführer Christian Weberus eine der drei neuen Waschanlagen für benutzte medizinische Gerätschaften. Am Computer verfolgen Kathleen Burghardt und Ulrike Hoge den Reinigungsvorgang.