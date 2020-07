Der Mann hatte sich in der Nacht zu Freitag offenbar gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Frankenhäuser Straße verschafft. (Symbolbild)

Sondershausen. In Sondershausen hat ein 44-Jähriger seinen Einbruch in einen Getränkemarkt offensichtlich nicht ganz zu Ende gedacht.

Mann bei Einbruch in Sondershausen eingeschlafen

Der Einbruch in einen Getränkemarkt in Sondershausen verlief für einen 44-Jährigen offensichtlich nicht ganz wie geplant. Wie die Polizei informierte, habe sich der Mann in der Nacht zu Freitag offenbar gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Frankenhäuser Straße verschafft.

Im Inneren des Gebäudes habe er Alkohol konsumiert, Waren beschädigt und Zigaretten eingepackt. Doch während des Einbruchs schlief der stark alkoholisierte Mann offenbar ein. Ein Test habe später 2,6 Promille bei ihm ergeben.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen und informierte die Polizei. Die Polizisten fanden den 44-Jährigen schlafend in dem Getränkemarkt vor. Gegen ihn werde nun ermittelt.