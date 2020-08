Mann beleidigt und schlägt in Sondershausen Rentner: 83-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Mann hat laut Polizei am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr Am Schlosspark in Sondershausen einen 83-Jährigen attackiert. Zuvor beleidigte der Tatverdächtige den Rentner und eine weitere Frau. Als der 83-Jährige ihn ansprach, dies zu unterlassen, schlug der Mann zu. Der Rentner kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen einen 36-jährigen polizeibekannten Mann. Bereits zuvor war der 36-Jährige, kurz vor 17 Uhr in der Bebrastraße in eine Auseinandersetzung verwickelt. Ersten Ermittlungen zufolge war es hier zu einer gegenseitigen Körperverletzung mit zwei weiteren Männern gekommen. Der 36-Jährige und einer der Männer wurden verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

