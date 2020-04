Bad Frankenhausen. Die Polizei hat am Mittwoch in Bad Frankenhausen einen 36-Jährigen festgenommen. Der Mann habe mit einer Axt gedroht.

Mann droht in Bad Frankenhausen mit Axt und fordert Geld

Zu einem Polizeieinsatz mit einer Festnahme kam es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr im Wohngebiet am Tischplatt in Bad Frankenhausen. Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf Nachfrage dieser Zeitung sagte, sei ein 36-Jähriger in die Wohnung eines 32-Jährigen gekommen, habe von ihm Geld gefordert und mit einer Axt gedroht.

Der andere, beide Männer kennen sich, habe sich geweigert, Geld zu geben. Der 36-Jährige habe die Wohnung verlassen, sei dann ohne Axt wiedergekommen. Mittlerweile war die Polizei informiert. Sie nahm den Mann, der ohne festen Wohnsitz und Polizei und Justiz bestens bekannt ist, vorläufig fest.

Der Mann war stark alkoholisiert, hatte über zwei Promille, auch der Geschädigte hatte Alkohol getrunken. In der Wohnung waren noch weitere Personen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Geschehens laufen.