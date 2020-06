Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann durchbricht nach Streit Schranke von Campingplatz - Einbrecher auf Schulgelände

Mann durchbricht nach Streit Schranke von Campingplatz

Ca. 4000 Euro Schaden hinterließ ein 28-jähriger Mann aus dem Harz auf dem Campingplatz des Strandbades Kelbra. Er durchbrach mit seinem Opel Vivaro beim Verlassen des Geländes die Ausfahrtsschranke. Zuvor war er schon gegen den Metallverschlag, in dem Gasflaschen lagern, gefahren und beschädigte diesen.

Der Mann hatte mit dem Personal Meinungsverschiedenheiten zur Bezahlung auf dem Campingplatz. Schon im Laufe des Sonntags hatte es Streitigkeiten mit dem 28-Jährigen auf dem Campingplatz gegeben.

Einbrecher auf Schulgelände

Bereits in der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände der Gemeinschaftsschule Am Bahnhof Heldrungen ein. Zunächst beschädigten der oder die Täter mehrere Zaunslatten und gelangten so auf das Gelände. Aus einem Geräteschuppen ließen sie Gartengeräte, darunter einen Trimmer, im Wert von über 1300 Euro mitgehen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

