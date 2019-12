Die Polizei im Kyffhäuserkreis wirft einem 19-Jährigen vor, einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr unternommen zu haben.

Mann stoppt Autos bei Heldrungen und beschädigt sie

Am Samstagabend kam es in Heldrungen zwischen 21.20 und 21.30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, vermeldet die Polizeiinspektion Kyffhäuser und ruft die Bürger zur Mithilfe auf.

So wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann auf der Landstraße zwischen Heldrungen und Heldrungen Bahnhof (L 3086) auf der Straße laufe und versuche Fahrzeuge anzuhalten. Hierbei schlage er auch auf Autos ein.

Die sofort eingesetzte Streifenbesatzung stellte am Tatort einen 19-jährigen Mann fest, welcher sich unkooperativ zeigte und augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Straße konnten noch zwei geschädigte Fahrzeugführerinnen festgestellt werden, deren Fahrzeuge angegriffen und beschädigt wurden. Eine der Frauen musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Mann zu vermeiden.

Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und weitere betroffene Fahrzeugführer bei der Polizei melden.

Polizei Sondershausen: Telefon 03632 / 6610