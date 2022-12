Erhaben steht Neptun vor der großen Kaskade in Ebeleben. Der barocke Schlossgarten ist erstmals Veranstaltungsstätte für den Weihnachtsmarkt in der Helbestadt.

Markt an der großen Kaskade in Ebeleben

Ebeleben. Der Weihnachtsmarkt findet erstmals vor der großen Kaskade im barocken Schlossgarten statt.

An einem Ort mit besonderem Ambiente soll in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Ebeleben stattfinden. Statt wie bisher auf dem Markt soll nun im barocken Schlossgarten gefeiert werden. Darüber informiert Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler). Der Weihnachtsmarkt findet demnach am Samstag, 17. Dezember, erstmals vor der großen Kaskade statt. Eröffnet wird der Markt um 14 Uhr. Ab zirka 14.30 Uhr beginnt das Kulturprogramm, das von der Kindertagesstätte „Helbespatzen“ und der Grundschule „Adolph Diesterweg“ gestaltet wird. Für 15.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt und um 17 Uhr hat das Puppentheater Doncalli eine Aufführung geplant. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt, heißt es von der Stadtverwaltung.