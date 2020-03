Marode Kastanien in Niedertopfstedt

Einen umfangreichen Baumschnitt musste die Gemeinde Topfstedt in diesem Jahr durchführen. Am Friedhofsweg im Ortsteil Niedertopfstedt habe eine akute Gefahrenlage bestanden durch herabstürzendes Totholz und marode Äste, die bei Wind und Sturm herabzufallen drohten, teilte Karl-Heinz Kämmerer aus Topfstedt mit.

So mussten die Kastanien noch vor Beginn der Vogelschutzzeit am 1. März beschnitten werden. Danach dürfen solche Baumpflegemaßnahmen generell nur noch mit Sondergenehmigungen durchgeführt werden. Vor den intensiven Pflegearbeiten, die in diesem Jahr notwendig waren, habe es eine Baumschau durch die zuständige Naturschutzbehörde des Landratsamtes gegeben, welche sehr sorgfältig mit genauen Vorgaben für jeden einzelnen Baum erfolgt sei, so Kämmerer.

Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Fachfirma Garten- und Landschaftsbau Manuel Höwner aus Riethgen. Die Hinweise mancher Anlieger, der Umfang des Gesundschnittes würde nicht weit genug gehen, sei teilweise nachvollziehbar, aber ein hundertprozentiger Gefahrenausschluss sei leider nicht möglich, erklärte Karl-Heinz Kämmerer. Dazu hätte man den gesamten ortsprägenden alten Kastanienbestand fällen müssen. Ein solcher Schritt wäre weder aus Sicht des Naturschutzes, noch unter Beachtung des gegenwärtigen Zustandes der Bäume zu rechtfertigen gewesen.

Daher werde die Gemeinde jetzt jährlich die Kastanien einer Schau unterziehen, um auf mögliche neue Gefährdungen reagieren zu können, hieß es abschließend.