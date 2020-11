Marode Treppe am Karlsplatz soll saniert werden

Die Treppe vom Erlenteich zum Karlsplatz in Greußen ist auf Grund des schlechten Zustands schon seit längerer Zeit für Passanten gesperrt und soll im nächsten Jahr endlich in die Kur genommen werden.

„Die Sanierung der Treppe soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen“, sagt René Hartnauer (SPD), Bürgermeister von Greußen. Bei dem in die Jahre gekommenen Bauwerk handelt es sich um eine beliebte Abkürzung in Greußen, die den Erlenteich und den Karlsplatz verbindet. Laut Hartnauer ist es normalerweise ein stark frequentierter Weg. Aufgrund des schlechten Zustands der Treppe, ist diese allerdings schon vor längerer Zeit für Passanten gesperrt worden. „Die Verkehrssicherheit war hier nicht mehr gegeben“, erklärte der Bürgermeister. Eine Sanierung des maroden Bauwerks sei also unausweichlich. Diese könne aber in naher Zukunft realisiert werden, verkündete Hartnauer.