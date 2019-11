Sachsenburg SachsenburgZu einer Martinsfeier mit Andacht und Martinsfeuer lädt an diesem Samstag, 9. November, der Kleingartenverein „Thüringer Pforte“ in Sachsenburg ein. Beginn ist um 13 Uhr mit der Andacht durch Pfarrer ...

Martinsfeuer in Sachsenburg

Zu einer Martinsfeier mit Andacht und Martinsfeuer lädt an diesem Samstag, 9. November, der Kleingartenverein „Thüringer Pforte“ in Sachsenburg ein. Beginn ist um 13 Uhr mit der Andacht durch Pfarrer Thomas Eichfeld, in deren Mittelpunkt die Geschichte um den Heiligen Martin steht. Ab 14 Uhr gibt es dann Kaffee und Kuchen, Glühwein und der Grill brennt. Auf die jüngeren Besucher warten kleine Überraschungen, teilt der Vorstand mit. Anschließend wird das Feuer angezündet.

Eingeladen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle, die den Verein und die Gartenanlage einmal kennenlernen möchten. (red)