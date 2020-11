Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen hält am Martinsshoppen am heutigen Samstag fest.

Martinsshoppen in Bad Frankenhausen

Trotz der Corona-Einschränkungen lädt Bad Frankenhausen am Samstag zum traditionellen Martins-shoppen ein. Von 14 bis 19 Uhr haben in der geschmückten Kurstadt bei musikalischer Begleitung die Geschäfte geöffnet. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Auch das lokale Bündnis für Familien, das Frankenhäuser Familienband (FFB), ist wieder mit dabei: 100 „Martini-Mit-Mach-Tüten“ liegen mit Überraschungen für Groß und Klein in den Geschäften bereit; mit einer Bastelvorlage und einem Salzsiede-Experiment. Die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendtreffs „Domizil“ hatten spontan das Packen der Tüten übernommen, da das gemeinschaftliche Packen der FFB-Mitglieder entfallen musste. Auch die Steinbrück-Apotheke, das Projekt Familienlotse und das Citymanagement der Kurstadt halfen beim Organisieren und Verteilen mit.