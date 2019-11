Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martinsumzug ist ein Höhepunkt im November

Veranstaltungen am Martinstag haben in Greußen Tradition. Organisiert wird er in Zusammenarbeit der katholischen und evangelischen Kirche sowie mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr. Auch viele Greußener Kinder hätten das Martinsfest mit vorbereitet und dafür bunte Laternen für den Lampionumzug am vergangenen Sonntag gebastelt, erzählt Annette Krüger. Sie ist in der evangelischen Kirche und hat mit den Kindern das Martins-Anspiel sowie ein Puzzle vorbereitet in der Kirche durchgeführt. Los ging es am Sonntag in der katholischen Kirche, wo nach der Begrüßung durch Pfarrer Christian Bock die Besucher mit Martinsliedern auf den Abend einstimmt wurden. In einem kleinen Martinsspiel zeigten Anna, Merle, Paula und Lennart, wie man auch in der heutigen dem heiligen Martin nacheifern könne. Der anschließende gemeinsame Martinsumzug durch die Kleinstadt wurde von St. Martin – in diesem Jahr übernahm das Alena – auf seinem Pferd angeführt. Am Markt angekommen, wurden Teilnehmer des Umzugs vom Posaunenchor Greußen empfangen, der auch Lieder zum mitsingen spielte. Der Abschluss des Martinsfestes, zugleich Zeil des Lampionumzuges, war die evangelische Kirche. Hier wurde von den Kindern mit Begeisterung das Puzzle zusammen gesetzt und das Martinsquiz aufgelöst. Der Sieger konnte sich über eine von Bürgermeister René Hartnauer (SPD) gesponsorte Martinsgans freuen, erzählt Annette Krüger. Zu einem Martinsfest gehört auch das Teilen der Hörnchen, die von der ansässigen Bäckerei Jacob zur Verfügung stellte wurden. Die im vergangenen Jahr erstmals zum Verkauf angebotenen Wundertüten – bei der Premiere waren fanden die zwanzig vorbereiteten reißenden Absatz – gab es auch am Sonntag. Diesmal seien 50 Stück mit je einem Buch, kleinen Spielzeug und Süßigkeiten gefüllt und 47 davon verkauft worden. Die Erlöse sind für einen guten Zweck bestimmt. In diesem Fall soll das Geld aus dem Wundertüten-Verkauf und der Kollekte, in Höhe von 415 Euro, dem Förderverein des Greußener Freibades für die Sanierung des Kinderbeckens zugute kommen. „Es war ein sehr schönes Fest. Wir sind immer dankbar, wenn alles so gut funktioniert. Der Martinstag ist ein richtiger Höhepunkt für die Stadt Greußen“, zieht Annette Krüger Bilanz.