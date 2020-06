Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marx fordert Dachstiftung über Thüringer Schlösserstiftung

Für eine Dachstiftung, unter der die beiden bestehenden Landesstiftungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt bestehen bleiben, plädiert die Sondershäuser SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx im Streit um d̈̈en Staatsvertrag zur Gründung einer̈ Kulturstiftung Mitteldeutschland.

Der von Kulturstaatsminister Benjamin Hoff (Linke) ausgehandelte Staatsverträ̈g der im Landtag keine Mehrheit gefunden hätte, wurde von der Staatskanzlei mittlerweile zurückgezogen worden̈. Das Sondershäuser Residenzschloss sollte ebenfalls in die Stiftung überführt werden. „Es muss nun das Ziel sein, eine Förderstiftung in Form einer Dachstiftung auszuhandeln, bei der die bisherigen Landesstiftungen nicht zerschlagen werden. Die Dachstiftung ist wichtig, denn nur so wird es möglich sein, den Bund dauerhaft in die Verantwortung für den Erhalt der reichen Thüringer Residenzkultur zu bringen“, erklärte Marx. Die Investitionsmittel des Bundes in Höhe von 100 Millionen Euro würden eine große Unterstützung bei der Auflösung des langjährigen Sanierungsstaus an den Schlössern der Thüringer S̈tiftung bedeuten. Dieser werde auf rund 350 Millionen Euro geschätzt. „Diese gewaltige Summe können wir nur mit langfristiger Hilfe des Bundes und im Rahmen einer Förderstiftung aufbringen“, so die SPD-Politikerin.