Marx: „Fürs Parlament bin ich Respektsperson“

Zum dritten Mal zog Dorothea Marx über die SPD-Landesliste in den Landtag ein und knüpft seit Oktober auch wieder als Vizepräsidentin an ihre Arbeit im Parlament an. Kurz vor der Wahl des neuen Ministerpräsidenten macht sie im Gespräch nicht zuletzt ihrem Ärger über Kandidaten-Störfeuer und zunehmende Aggressivität in Landtagsdebatten Luft.

Frau Marx, fühlen Sie sich im neuen Landtag wieder gut angekommen? Nun ja, die Gesellschaft hier hat sich nach der Wahl deutlich verändert. Die Posten im Parlament haben wir gerade neu verteilt, nun müssen wir richtig in den Arbeitsalltag starten. Ich bin noch gespannt, ob das gleich funktioniert. Wichtig ist mir, dass mein Büro in Sondershausen als Anlaufstelle für die Menschen erhalten bleibt. In der geschrumpften SPD-Fraktion gibt es sicher mehr Aufgaben für Sie? Bei nur noch acht Sitzen gibt es für jeden in der Fraktion mehr zu tun. Ich muss einige Sprecherfunktionen zusätzlich übernehmen. Neben dem Innenausschuss, in dem ich schon in der vorigen Legislaturperiode mitarbeitete, habe ich nun auch einen Sitz im Justizausschuss. Weiterhin kümmere ich mich um Europaangelegenheiten und Digitalisierung bleibt mein Thema. Und im Wahlprüfungsausschuss sitze ich auch noch. Zudem betreue ich ab sofort auch ein Abgeordnetenbüro in Heiligenstadt. Wie bekommen Sie da ihre Pflichten als wiedergewählte Landtagsvizepräsidentin noch unter? Ach, es ist doch jetzt ein richtig spannende Angelegenheit, das Parlament zu leiten. Bei den knappen Mehrheitsverhältnissen sind heftige Debatten zu erwarten und bei den Entscheidungen ist auf jede Stimme zu achten. Dafür zu sorgen, dass dabei alles nach Regeln und Gesetz läuft, sehe ich als reizvolle Aufgabe. Ich denke, dass ich dafür auch dank meines Alters und der Erfahrung im Landtag als Respektsperson auftreten kann. Ich will die zunehmende Aggressivität in den Debatten im Zaum halten. Tragen Sie als Landtagsmitglied jetzt größere Verantwortung, weil es noch keine neue Landesregierung gibt? Ich denke schon. Weil von der Übergangsregierung im Moment keine Impulse zu erwarten sind, sollte wenigstens der Landtag die wichtigen Entscheidungen treffen, von denen es, auch abhängt, dass Landkreise und Kommunen vernünftig weiter arbeiten können. So ist es wichtig, das neue Investitionspaket schnell wirksam werden zu lassen. Wie lange würde es denn noch ohne Regierung funktionieren? Theoretisch ewig. In Thüringen gibt es keine Zwangsfristen für die Regierungsbildung. Allerdings müsste spätestens für eine sinnvolle Debatte zum nächsten Landeshaushalt jemand mal ein paar Eckpunkte vorgeben. Wird am heutigen Mittwoch endlich ein neuer Ministerpräsident gewählt und wer sollte das aus ihrer Sicht sein? Ich bin überzeugt, dass unter den herrschenden Umständen Bodo Ramelow der Richtige für das Amt ist. Dass er tatsächlich gewählt wird, halte ich außerdem für sehr wahrscheinlich. Alles andere führt ins Chaos. Sorgen die Gegenkandidaten, die plötzlich auftauchen, bei Ihnen also nicht für Verunsicherung? Wenn der Bürgermeister irgendeines kleinen Dorfes denkt, er könne nach dem obersten Amt im Freistaat greifen, halten ich das einfach nur für maßlose Überschätzung. Das ist doch nichts als Störfeuer von Seiten der AfD, durch das sich vernünftige Abgeordnete nicht beeindrucken lassen sollten. Wo können Sie selbst in Ihrer Parlamentsarbeit anknüpfen ohne erst auf eine neue Regierung zu warten? Da ist zum Beispiel das Blaulicht-Paket, das ich nach meiner Wiederwahl nun gern fertig schnüren würde, damit die Polizei- und Feuerwehrkräfte sowie die Rettungsdienste bald besser ausgestattet werden können. Auch an einer Änderung der Landesverfassung, mit der die Förderung von Ehrenamt zum Staatsziel erhoben würde, arbeite ich nahtlos weiter mit. Welche Projekte wollen Sie als nächste anschieben? Da steht das Investitionspaket für die Kommunen an erster Stelle. Dann widme ich mich verstärkt dem Kampf gegen den Lehrermangel und will mich dafür einsetzen, mehr Stellen für die Schulsozialarbeit zu schaffen. Und auch mit Blick auf den Kyffhäuserkreis hat für mich immer Priorität, den Ausbau der Infrastruktur und die Digitalisierung in ländlichen Räumen voranzutreiben.